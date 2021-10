Bij een huiszoeking bij een van pedofilie verdachte man, is de Braziliaanse politie op een grote hoeveelheid nazi-memorabilia gestoten, vooral wapens en uniformen. De totale waarde van de collectie wordt op omgerekend bijna 3 miljoen euro geraamd.

Volgens de politie werd de 58-jarige man gezocht omdat hij een minderjarige jongen had verkracht en nog meer kinderen had misbruikt. Bij hem thuis werden echter ook meer dan 1.000 uniformen, tijdschriften, schilderijen, medailles, vlaggen, afbeeldingen van Hitler en andere spullen uit de naziperiode aangetroffen.

Behalve voor de verkrachting en de zedenfeiten wordt de man nu ook beschuldigd van racisme en illegaal wapenbezit.

De verdachte zou een rijke man zijn, die zijn familievermogen had aangewend om te spullen te verzamelen. Luis Armond, de hoofdonderzoeker die met de zaak bezig is, spreekt van een ‘slimme en welbespraakte man’. ‘Maar hij is een holocaust-ontkenner, een homofoob, een pedofiel en hij zegt op homoseksuelen te jagen. Ik ben geen dokter, maar hij lijkt me een geestesgestoorde psychopaat’.