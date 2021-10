De Britse acteur Daniel Craig kreeg een ster op de Walk of Fame in Hollywood. De timing is niet toevallig: momenteel lopen de zalen vol voor de vijfentwintigste Bond-film No time to die waarin hij de gevierde geheime agent speelt. De film doet het goed. The Hollywood Reporter meldde dat hij al 119 miljoen dollar ophaalde en de film is nog niet eens uitgekomen in de VS. Het was de laatste keer dat Craig de rol vertolkte.