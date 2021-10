Telenet zet engagement centraal in telewerkbeleid

De evolutie naar hybride werken zorgt voor veranderingen in mobiliteit en kantoorgebruik. Bij Telenet is dat niet anders. Het bedrijf bouwt dan ook aan een aangepast beleid. Het doel? Medewerkers die zich goed voelen en teams die vlot functioneren.

(Lees verder onder de video)

“Bij Telenet zit innovatie in ons DNA, onze sector evolueert dan ook razendsnel”, zegt Ann Caluwaerts, executive vice president. “Ook in ons personeelsbeleid willen we vooruitstrevend en baanbrekend zijn. Mobiliteit nemen we ter harte, want we willen met ons bedrijf de klimaatdoelstellingen halen.”

Minder, slimmer en groener onderweg

Het mobiliteitsbeleid van Telenet is in volle transformatie, vertelt Kris Legroe, director employee services: “We komen van een traditionele bedrijfswagenpolicy, maar gaan nu resoluut voor nieuwe mobiliteit: minder, slimmer en groener onderweg. Dankzij onze nieuwe remote working policy leggen medewerkers veel minder kilometers af. Ze komen niet meer automatisch uit op de auto, maar kunnen kiezen uit verschillende mobiliteitsalternatieven. Denk maar aan fietsleasing, openbaar vervoer of andere vormen van deelmobiliteit.”

Veranderend kantoor

“Ons hoofdkantoor passen we helemaal aan om het hybride werken te ondersteunen”, gaat Kris Legroe verder. “Nabijheid is dan weer de troef van onze regionale kantoren. Medewerkers kunnen er dichtbij huis werken, wat zeker bijdraagt tot een betere mobiliteit. Tegelijk willen we hen ook daar dezelfde ervaring aanbieden als in ons hoofdkantoor. Dat is niet altijd eenvoudig, maar we maken er de komende jaren echt werk van.”

Verbondenheid behouden

Telenet streeft ernaar dat medewerkers zich op lange termijn verbonden voelen met de organisatie. “De hybride context stelt ons voor een uitdaging”, geeft Kirsten Florentie, vice president people & engagement toe. “Connectie is immers heel belangrijk voor engagement. Mensen werken vandaag vaak vanop afstand. Dan bestaat het risico dat de menselijkheid en verbondenheid verloren gaan. Dat willen we absoluut vermijden. Onze telewerkpolicy houdt daarom in dat medewerkers 40% op kantoor werken. We geven de teams de vrijheid om de resterende tijd zelf in te vullen in functie van hun eigen noden.”

Divers en inclusief

“Ik droom van een organisatie waarin iedereen zichzelf kan zijn”, besluit Ann Caluwaerts. “Elke medewerker brengt zijn eigen troeven en persoonlijkheid mee, heel divers en inclusief. Iedereen geeft vanuit een sterk engagement het beste van zichzelf. Met Telenet timmeren we verder aan die weg, met alle initiatieven die we nu al nemen.”

