Tanzaniaan Abdulrazak Gurnah wint Nobelprijs Literatuur

De Nobelprijs Literatuur wordt dit jaar toegekend aan de Tanzaniaanse auteur Abdulrazak Gurnah, zo heeft het Nobelcomité in Stockholm aangekondigd.

Abdulrazak Gurnah (1948) is geboren in Zanzibar, maar trok als 18-jarige naar het Verenigd Koninkrijk. Het was voor hem eind jaren zestig niet veilig in Tanzania omdat hij tot een etnische minderheid behoorde. Pas in 1984 kon hij voor het eerst terugkeren naar zijn thuisland.

Zijn ervaringen als jonge vluchteling heeft hij in 1988 verwerkt in de roman Pilgrim ways, nadat hij het jaar voordien had gedebuteerd met Memory of departure. Gurnah heeft intussen tien boeken op zijn naam staan, waaronder By the sea en Paradise, het boek waarmee hij in 1994 bij een breder publiek bekend werd. Zijn voorlopig laatste publicatie Afterlives dateert van 2020, en pikt het verhaal van Paradise opnieuw op.

Gurnah was tot zijn pensioen eerder dit jaar professor Engels en Postkoloniale literatuur aan de Universiteit van Kent. Hij zetelde in 2016 in de jury van de Man Booker Prize. Hoewel hij al vaker genomineerd was, is de Nobelprijs meteen ook zijn eerste literatuurprijs.

Het Nobelcomité kende hem de prijs toe ‘voor zijn compromisloze en meelevende beleving van de gevolgen van het kolonialisme, en het lot van de vluchteling in de kloof tussen culturen en continenten’.

Het prijzengeld van de Nobelprijs bedraagt 10 miljoen Zweedse kronen, omgerekend bijna 988.800 euro. Vorig jaar won de Amerikaanse dichteres Louise Glück de Nobelprijs Literatuur.

De overwinning van Gurnah komt niet volledig uit de lucht gevallen. Heel wat waarnemers vonden dat het tijd werd voor een niet-westerse auteur om de Nobelprijs in ontvangst te nemen, omdat de lijst met laureaten overwegend Europees én mannelijk was. Voor Gurnah werd nog maar vijf keer een Afrikaanse schrijver beloond.

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021