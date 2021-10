Nieuwe cover voor Nirvana-album Nevermind mogelijk, zegt Dave Grohl

Mogelijk zal Nirvana de cover van het album ‘Nevermind’ veranderen voor toekomstige uitgaven. Dat heeft Dave Grohl, de drummer van de voormalige grungeband rond Kurt Cobain, verklaard nu er een klacht ingediend is door de man die destijds als baby naakt de albumhoes sierde.

Eind augustus raakte bekend dat de nu 30 jaar oude Spencer Eden Nirvana aanklaagt voor seksuele uitbuiting. Op de cover is de man te zien als een vier maanden oude baby in een zwembad, die een dollarbiljet aan een vislijn achternazit. Volgens Elden hebben zijn ouders nooit het gebruik van zijn beeltenis op de cover toegestaan. Ook stelt hij dat de naakte afbeelding kinderpornografie is. Volgens de advocaat van Elden, Robert Lewis, doet de toevoeging van het dollarbiljet op de cover de minderjarige er als ‘een sekswerker’ uitzien.

‘Ik heb verschillende ideeën over hoe we de cover kunnen wijzigen, maar we zullen wel zien’, zei de 52-jarige Dave Grohl aan de Britse krant The Sunday Times. ‘We laten het jullie nog weten. Ik ben zeker dat we met iets goed op de proppen zullen komen.’

Grohl zegt dat hij juridische gevechten beu is. ‘Op een gegeven moment begint het er helaas gewoon deel van uit te maken. Er zijn andere zaken om naar uit te kijken en er is meer in het leven dan meegesleurd worden in zo’n kwesties. Gelukkig moet ik het papierwerk niet doen.’

Anderzijds zijn er geen veranderingen gepland voor de heruitgave van Nevermind op 12 november, naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de plaat.