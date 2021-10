Twee Vlamingen halen shortlist Boekenbon Literatuurprijs

Nog vijf schrijvers zijn in de running voor de Boekenbon Literatuurprijs, die op 11 november wordt uitgereikt. Daar zijn twee Vlamingen bij: Peter Terrin en Chris De Stoop.

Je zou het haast uit het oog verliezen op een dag dat alle aandacht naar de Nobelprijs Literatuur gaat, maar vandaag maakte de jury van de Boekenbon Literatuurprijs samen met de Libris Literatuurprijs en de dit jaar voor het eerst uit te reiken Boon-prijzen de lucratiefste literaire prijs in ons taalgebied haar shortlist bekend.

Uit 495 inzendingen selecteerde ze vijf titels. Drie daarvan zijn vertrouwde namen op nominatielijstjes: Esther Gerritsen werd genomineerd met De terugkeer, een tragikomische roman over de complexe relaties binnen een familie die worstelt met de zelfgekozen dood van hun echtgenoot en vader, Wessel te Gussinklo, die in Op weg naar de Hartz een vertwijfeld personage opvoert zoals alleen hij dat kan, en Peter Terrin, die de jury kon bekoren met zijn jongste roman Al het blauw, een verfijnde roman over vriendschap en over de liefde tussen een zoekende student en een twintig jaar oudere vrouw. Terrin kreeg de prijs al eens in 2012, toen die nog de Ako-Prijs heette, voor Post mortem.

Ook Chris De Stoop haalde de lijst met Het boek Daniel, narratieve non-fictie over de roofmoord op zijn oom, een oude, allenige boer. En ten slotte liet de jury zich ook bekoren door de branie, humor en kwetsbaarheid in het debuut van Tobi Lakmaker, De geschiedenis van mijn seksualiteit.

Marieke Lucas Rijneveld en A.F.Th. Van der Heijden, die wel de longlist haalden met respectievelijk Mijn lieve gunsteling en Stemvorken, haalden dus de shortlist niet.