Afgelopen week hebben twaalf beren gestreden om de titel van dikste beer van het jaar. Met ‘Fat Bear Week’ organiseert het Katmai National Park in Alaska elk jaar een wedstrijd waarbij de gewichtstoename van de beren in het park voor hun winterslaap wordt vergeleken. Otis bleek dit jaar de stevigste, maar hij had enkele geduchte tegenstanders. Bekijk voor- en nabeelden in bovenstaande video.