100-jarige Duitser staat terecht als voormalige SS-bewaker

In Neuruppin, ten noordwesten van Berlijn, is donderdag het proces begonnen tegen een 100-jarige voormalige SS-bewaker. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan massamoord in het concentratiekamp van Sachsenhausen tussen 1942 en 1945.

De man, wiens naam vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt is, is aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan 3.518 moorden. Hij was 21 toen hij vrijwillig als bewaker begon te werken in Sachsenhausen, aldus persagentschap DPA. Hij woonde jarenlang in de regio van Brandenburg, naar verluidt als slotenmaker.

Ondanks zijn vergevorderde leeftijd wordt de man lichamelijk en geestelijk in staat geacht om zich voor de rechtbank te verantwoorden voor zijn daden.

In het concentratiekamp van Sachsenhausen werden tussen 1936 en het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 meer dan 200.000 mensen vastgehouden. Tienduizenden stierven door ziekte, honger, dwangarbeid, medische experimenten en mishandeling. Anderen werden er als onderdeel van een uitroeiingsprogramma gedood door de SS.

Er zijn 22 dagen uitgetrokken voor het proces. De laatste zittingen zijn pas voor januari voorzien. Er zijn 15 medeaanklagers, onder wie overlevenden van Sachsenhausen. Het proces vindt plaats in een sporthal, onder meer om het grote aantal Duitse en buitenlandse journalisten en andere geïnteresseerde partijen te kunnen ontvangen. Er gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Computers en mobiele telefoons zijn verboden.