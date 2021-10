Britse prins Andrew mag schikking tussen Jeffrey Epstein en vermoedelijk slachtoffer inkijken

De Britse prins Andrew mag de vertrouwelijke schikkingsovereenkomst tussen Jeffrey Epstein en Virginia Giuffre uit 2009 inkijken, waarvan zijn advocaten hopen dat het hen zal helpen in de rechtszaak die Giuffre tegen hem heeft aangespannen. Zij beschuldigt de prins van seksueel misbruik toen ze minderjarig was.

De rechter in New York gaf toestemming opdat de advocaten van de prins een kopie mogen ontvangen van de vertrouwelijke schikkingsovereenkomst die de intussen overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein en vermoedelijk slachtoffer Virginia Giuffre in 2009 hebben afgesloten in een zaak rond seksueel misbruik.

De advocaten hopen in dat document argumenten aan te treffen om de prins te beschermen tegen een rechtszaak van de nu 38-jarige Giuffre. Zij beweert dat ze als slachtoffer van Epstein en diens toenmalige partner Ghislaine Maxwell op haar 17de ook drie keer gedwongen werd om seks te hebben met de Britse prins.

Op basis van de Child Victims Act van de staat New York, waarbij minderjarige slachtoffers van misbruik ook na lange tijd nog juridische stappen kunnen ondernemen tegen mogelijke daders, diende Giuffre deze zomer ook een klacht in tegen de prins. Ze eist een financiële schadevergoeding.

Andrew Brettler, een van de advocaten van de prins, zei bij een hoorzitting vorige maand dat het document zijn cliënt ‘van alle aansprakelijkheid ontslaat’. Volgens hem zou Giuffre bij die schikking hebben ingestemd om niemand anders te vervolgen die gelinkt zou zijn met de zaak.

De advocaten van Giuffre menen dat het document irrelevant is voor de zaak, maar maakten geen bezwaar om het te overhandigen. ‘Wij menen dat de raadsmannen van prins Andrew het recht hebben om dit document in te kijken en eender welke argumenten te maken die ze daaruit denken te mogen afleiden’, zei David Boies, advocaat van Giuffre, daar eerder over.

De 61-jarige prins is voorlopig nog niets ten laste gelegd. Hij blijft de beschuldigingen ontkennen, nadat hij eerder in november 2019 tijdens een interview met BBC zei dat hij zich niet kon herinneren Giuffre ooit te hebben ontmoet, ook al bestaan er foto’s van de twee samen. De prins heeft tot 29 oktober tijd om formeel te reageren op de aanklacht.