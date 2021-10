Benzineprijs op hoogste peil in acht jaar

Wie vrijdag een wagen weer volledig wil voltanken, zal per tankbeurt van 50 liter ruim 2 euro extra betalen. De maximumprijs stijgt dan met 4,2 cent tot 1,6890 euro voor een liter benzine 95 (E10).

Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Het is van 2013 geleden benzinerijders nog zoveel moesten betalen aan de pomp. Dat was wel voor gewone 95. Voor benzine 95 (E10), die nu de standaard is, gaat het om de hoogste prijs ooit.

Benzine 98 (E5) wordt ook duurder. De maximumprijs stijgt met 5,1 cent tot 1,7840 euro per liter. Een volle tank van 50 liter wordt hierdoor zelfs in een klap 2,55 euro duurder.