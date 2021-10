De politie van Kortrijk heeft de Vives-hogeschool donderdagvoormiddag afgesloten na een melding over een gewapende man. Volgens de algemeen directeur van de hogeschool gaat het om iemand die bekend is bij de ordediensten. Het parket bevestigt ook: ‘concreet identiteit is gekend.’ Ook basisschool ‘t Hoge wordt nu in lockdown geplaatst.

Op sociale media meldt de school dat de campus Kortrijk in volledige lockdown is. Ze vraagt studenten om weg te blijven en alle lessen van vandaag zijn opgeschort.

De politie is bezig met een grote zoekactie op de campus van Hogeschool Vives in Kortrijk nadat ze melding kregen van een gewapende man op het domein. Dat bevestigt Thomas Detavernier, woordvoerder van politiezone Vlas. ‘De campus is volledig afgesloten en we zijn bezig alle studenten naar buiten te begeleiden.’

??Momenteel zijn onze politiediensten bezig met een zoekactie naar een verdachte man op de campus #Vives in #Kortrijk. De gebouwen worden volledig ontruimd. — Politiezone VLAS ?? (@pzvlas) October 7, 2021

Een buspassagier verwittigde de politie dat hij had gezien dat een gewapende jongeman aan de hogeschool van de bus stapte en richting de gebouwen van de school ging’, zegt Joris Hindryckx, algemeen directeur van de Vives-hogeschool. ‘Het zou gaan om een gevaarlijk en labiel persoon, die bekendstaat bij de ordediensten. Het gaat vermoedelijk om een achttienjarige die op de campus van de bus is gestapt. Er zijn speciale eenheden op komst’, zegt Hindryckx nog.

Aanvankelijk moesten alle 4.000 aanwezige studenten bij elkaar blijven. Nu steeds meer klassen doorzocht zijn, mogen ze geleidelijk aan vertrekken. Eventuele auto’s mogen nog niet opgehaald worden, omdat er geen verkeer is toegestaan op de campus.

Er circuleren online beelden van een gewapende man die een van de gebouwen van de hogeschool binnengaat, maar de hogeschool bevestigt dat het om een van de aanwezige agenten gaat. Voorlopig werd de man dus nog niet gevonden.

In de vijf gebouwen van Vives in Kortrijk volgen in totaal 12.000 studenten les.