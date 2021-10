Standard haalt trainer Luka Elsner weg bij KV Kortrijk

Luka Elsner is de nieuwe trainer van Standard. De 39-jarige Sloveen verlaat KV Kortrijk voor een Luiks avontuur, waar hij de pas ontslagen Mbaye Leye opvolgt. Will Still wordt zijn T2.

‘KV Kortrijk werd woensdagavond laat door Luka Elsner op de hoogte gebracht van het feit dat hij eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst met de club verbreekt’, klinkt het in West-Vlaanderen. ‘KVK maakt meteen werk van de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach.’

De 39-jarige Elsner was sinds januari aan de slag bij Kortrijk. Hij nam er toen over van Yves Vanderhaeghe, die moest vertrekken vanwege de tegenvallende resultaten. De Sloveen trainde eerder onder meer Union, waarmee hij de halve finales van de beker haalde, en het Franse Amiens. In het Guldensporenstadion had Elsner nog een contract tot de zomer van 2024.

Bij Standard werd Mbaye Leye maandag ontslagen samen met zijn assistenten Patrick Asselman en Eric Deflandre. Het Luikse bestuur nam die beslissing na de bleke competitiestart van de Rouches. Na tien speeldagen staat Standard op een teleurstellende twaalfde plaats met 13 punten. KV Kortrijk is achtste met 15 punten.