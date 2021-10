Onderzoek kaart gewelddadige pushbacks van vluchtelingen aan Europese grenzen aan

Aan de grenzen van Griekenland en Kroatië zijn migranten het slachtoffer van illegale pushbacks door speciale politie-eenheden. Daarbij kan het er ook gewelddadig aan toegaan. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van verschillende Europese media uit zeven EU-lidstaten.

Het Duitse magazine Der Spiegel zocht gedurende acht maanden de zaak uit samen met de Duitse zender ARD, de Franse krant Libération, het Nederlandse onderzoeksplatform ‘Lighthouse reports’ en Kroatische en Servische media. Er is sprake van ‘een systeem’ waarbij ‘speciale eenheden’ opereren. Die zijn veelal niet herkenbaar: ze dragen uniformen zonder insignes en mutsen die het volledige hoofd bedekken, aldus Der Spiegel.

‘Ze opereren meestal in het geheim - en ze worden betaald door de Europese burgers’, schrijft het Duitse blad. Er is sprake van videobeelden van elf pushbacks in Kroatië. Daarbij is te zien hoe mannen de vluchtelingen slaan, vooraleer ze terug naar Bosnië-Herzegovina te sturen. Zes Kroatische beambten bevestigen na het bekijken van de beelden dat het om leden van een speciale politie-eenheid gaat. De operatie heeft er intern de naam ‘Operatie Corridor’ gekregen.

Deels betaald met Europese middelen

Na analyse van videobeelden en getuigenissen bevestigt het onderzoek dat in de Egeïsche Zee speciale eenheden van de Griekse kustwacht asielzoekers moeten onderscheppen en hen vervolgens achterlaten op oranje reddingsvlotten. Ook dit zou deels betaald zijn met Europese middelen.

De Griekse regering, die gelijkaardige aantijgingen eerder van de hand deed, antwoordde niet op vragen van de journalisten. Ook de Kroatische regering gaf geen antwoorden.

Volgens Libération gaat het niet zomaar om individuele praktijken waar sommige agenten zich schuldig aan maken. De pushbacks zijn ‘een gevestigde strategie van landen waarvan de politie financieel gesteund wordt door de EU’. Volgens de krant zijn er in Griekenland, Roemenië en Kroatië vele getuigenissen opgetekend over deze praktijken door ngo’s, advocaten en journalisten. Het onderzoek kreeg bewijs op beeld via drones, warmtecamera’s en wildcamera’s.

Amnesty International reageerde inmiddels op het onderzoek. De mensenrechtenorganisatie noemt het alarmerend dat de ‘Europese Commissie de ogen blijft sluiten voor flagrante overtredingen van het Europees recht en in bepaalde landen zelfs politie- en grensoperaties blijft financieren’.