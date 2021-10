Chocolade rolt bijna drie maanden na overstroming weer van de band bij Galler

De chocoladefabriek Galler heeft de productie hervat in Vaux-sous-Chèvremont. De vestiging in de deelgemeente van Chaudfontaine raakte zwaar beschadigd bij de overstromingen van deze zomer. Aanvankelijk werd gevreesd dat de fabriek zelfs pas in 2022 zou heropenen.

Op sommige plaatsen van de ateliers stond het water bijna twee meter hoog. Onder meer de machines, die sinds 1976 werden gebruikt, werden onder een dikke modderlaag bedolven, en moesten vervangen worden.

Naast de schade aan de machines moest ook de hele inhoud van de opslagruimte weggekieperd worden. De mallen voor de chocolade werden wel gered.

Door de heropstart kunnen de vijftig arbeiders opnieuw aan het werk in Chaudfontaine. De voorbije maanden namen drie andere fabrieken de productie van Galler tijdelijk over: Cavalier in Eeklo (Oost-Vlaanderen), Fournipac in Andenne (Namen) en François Deremiens in Prouvy (Luxemburg). Het bedrijf produceert jaarlijks 1.700 ton chocolade.

Een deel van de site van Vaux-sous-Chèvremont kon ook worden gerenoveerd om de verpakking van de verschillende producties te huisvesten. ‘En zelfs als de productiekosten hoger zullen zijn dan de gebruikelijke kosten, zal de Chocolaterie Galler zijn prijzen niet verhogen’, aldus een persbericht.

De schade wordt nu geraamd op 12 miljoen euro. Dat is deels goedgemaakt door donaties op nationaal niveau. Galler kreeg verder bankensteun van 4 miljoen euro. De aandeelhouders zullen 5 miljoen euro kapitaal injecteren. Door deze financiële transactie zal het gewicht van de Belgische aandeelhouders met 40 procent toenemen. De rest wordt gedeeltelijk gedekt door de verzekering en het Waalse Gewest.