Marcassou en vegetarische Vegalia-burgers in handen van Ter Beke

De Oost-Vlaamse voedingsgroep Ter Beke neemt de activiteiten van Sigma over in België en Nederland. Het meest in het oog springend zijn bekende vleesmerken als Marcassou en Aoste, maar het is Ter Beke ook om de vegetarische producten te doen. De overname moet ‘een completer aanbod’ opleveren.

Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. Een overnameprijs is niet meegedeeld. Het beursgenoteerde Ter Beke krijgt er door de overname zes productievestigingen bij, waarvan vijf in België (Lievegem, Cornby, Amando, Dacor en Champion) en één in Nederland. De overname moet wel nog groen licht krijgen van de mededingingsautoriteiten.

Sigma is vooral bekend van eigen merknamen als Marcassou, Imperial, Leielander, Stegeman en Bistro. Daarnaast heeft het ook een aantal merken in licentie, zoals Aoste en Justin Bridou. Er zijn ook meerdere vegetarische producten, zoals de groentespreads en burgers die onder de naam Vegalia in de Belgische winkelrekken liggen. De Belgische activiteiten zaten gebundeld bij Imperial, de Nederlandse bij Stegeman.

‘Door krachten te bundelen met Imperial en Stegeman kunnen we beter inspelen op trends in de voedselmarkt’, zegt ceo Piet Sanders van Ter Beke. ‘Zoals het toegenomen belang van snacken en de stijgende vraag naar vegetarische en plantaardige producten.’

Ter Beke is vooral bekend als producent van charcuterie. Binnen de Benelux is het bedrijf marktleider, maar de markt staat als geheel onder druk. Het bedrijf zet daarom ook in op bereide maaltijden, zoals lasagne. Daarmee is het binnen Europa zelfs marktleider, onder andere met het merk Come a Casa. Via overnames probeert het bedrijf al langer te groeien.