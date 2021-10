Meestal droog bij temperaturen tot 17 graden

De dag begint in de oostelijke landshelft met lage wolken en nevel of mist. In het westen en het centrum zijn er al opklaringen. Deze namiddag wisselen opklaringen met soms veel wolkenvelden elkaar af.

In het uiterste wordt het zelfs zwaarbewolkt tot betrokken. In het oosten en westen van het land is er aanvankelijk kans op wat gedruppel, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen tussen 12 graden op de Hoge Venen en tot 17 graden in Vlaanderen, meldt het KMI.

‘s Avonds klaart de hemel geleidelijk aan uit en kan er vooral tijdens het tweede deel van de nacht nevel en mist gevormd worden, vooral ten noorden van Samber en Maas en in de Ardense valleien. Het koelt af naar zowat 10 graden aan zee, 6 à 7 graden in het centrum van het land en 3 graden in de Hoge Venen. In sommige Ardense valleien kan het kwik zelfs zakken tot het vriespunt of -1 graad.

Vrijdag en zaterdag volgt na het verdwijnen van het ochtendgrijs mooi en rustig najaarsweer met veel zon. Het blijft daarbij droog met maxima tussen 13 en 17 graden. Zondag doemen meer wolken op, maar het blijft nog steeds droog. Het kwik schommelt dan tussen 13 en 16 graden.

Begin volgende week is er opnieuw neerslag.