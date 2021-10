Amerikaanse rechter blokkeert tijdelijk strenge abortuswet Texas

Een Amerikaanse rechter heeft de strenge Texaanse abortuswet tijdelijk opgeschort. Die wet trad begin vorige maand in werking, maar overtreedt volgens de rechter mogelijk de Amerikaanse grondwet.

Een Amerikaanse federale rechter heeft de nieuwe Texaanse abortuswet waardoor abortus er in de praktijk zo goed als onmogelijk werd, tijdelijk geblokkeerd. Het was de regering-Biden die deze specifieke zaak aanspande. Die vindt dat de wet tegen de grondwet ingaat aangezien het recht op abortus in de zaak Roe v. Wade (1973) werd vastgelegd. Dat arrest stelt dat abortus in de VS kan plaatsvinden zolang de foetus niet levensvatbaar is, ruwweg tot 24 weken.

De controversiële wet, die de limiet op zes weken legt, werd al eerder aangevochten, maar het is de eerste keer dat dat met succes wordt gedaan. De wet kan niet meer gehandhaafd worden tot duidelijk is of ze inderdaad in strijd is met de Amerikaanse grondwet of niet.

De bewuste abortuswet viseerde mensen die vrouwen in Texas helpen een abortus te plegen zodra er hartactiviteit (rond de zesde week) wordt gedetecteerd. Op dat moment weten vrouwen echter vaak nog niet dat ze zwanger zijn. Burgers die vermoeden dat iemand een vrouw heeft geholpen een illegale abortus te plegen, inclusief bijvoorbeeld de taxichauffeur die haar naar de dokter heeft gebracht, kunnen dit via de wet aangeven. Indien een veroordeling volgt, hebben die burgers recht op 10.000 dollar.

Afname met 80 procent

De wet maakt in de praktijk een meerderheid van de abortussen onmogelijk. Volgens de abortusorganisatie Planned Parenthood nam het aantal abortussen in Texas in de twee weken nadat de wet ingevoerd werd af met maar liefst 80 procent.

Ondanks de uitspraak tegen de Texaanse abortuswet, zullen abortusdiensten naar alle waarschijnlijkheid niet meteen terug op hun oude niveau komen, schrijft The Guardian. Texaanse artsen vrezen immers nog steeds dat ze kunnen worden aangeklaagd zonder een meer permanente juridische beslissingen.

Het Hooggerechtshof, waar conservatieve rechters sinds vorig jaar in de meerderheid zijn, buigt zich overigens binnenkort opnieuw over het historische Roe v. Wade-arrest. Abortusactivisten vrezen dat het Hof de basisprincipes van het beroemde arrest zal afserveren. Eerder besloot het Hof al zich niet de buigen over de controversiële Texaanse wet waardoor het de facto ingevoerd kon worden.