Minstens 20 doden bij aardbeving in Pakistan

Bij een aardbeving in het zuiden van Pakistan zijn donderdagochtend minstens twintig mensen om het leven gekomen, zo meldden de lokale autoriteiten. Er is ook sprake van meer dan 200 gewonden. De beving had volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS een magnitude van 5,7.

Een verantwoordelijke van de provincie Beloetsjistan, Suhail Anwar Hashm, zegt dat er meldingen binnenliepen over 20 dodelijke slachtoffers. Vele slachtoffers lieten het leven toen hun gebouw instortte. Onder de slachtoffers zijn ook een vrouw en zes kinderen.

Er zijn nog steeds reddingsoperaties aan de gang, maar er wordt gevreesd dat er nog meer slachtoffers zullen vallen. De autoriteiten gaan helikopters naar het gebied sturen om gewonden te evacueren.

De stad Harnai is het zwaarst getroffen. De stad ligt in de bergen, in een gebied dat sowieso al moeilijk bereikbaar is voor de hulpdiensten door slechte wegen en een gebrek aan elektriciteit en telefoonverbinding.

De schok was te voelen tot in provinciehoofdstad Quetta, zo’n honderd kilometer verderop.

Vatbaar voor aardbevingen

Pakistan bevindt zich op de grens waar de Indiase en Euraziatische tektonische platen elkaar ontmoeten, waardoor het land vatbaar is voor aardbevingen. In oktober 2015 kwamen bij een aardbeving met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter in Pakistan en Afghanistan bijna 400 mensen om het leven.

Bijna 16 jaar geleden, op 8 oktober 2005, werd het land wgetroffen door een aardbeving met een kracht van 7,6 op 8 oktober 2005. Daarbij kwamen bijna 80.000 mensen om en werden ongeveer 3,5 miljoen mensen dakloos.

Een lokale bewoner kijkt hoeveel schade de aardbeving aan zijn huis veroorzaakte. Foto: AP

De aardbeving deed Pakistanen uit hun huis vluchtten. Foto: AP