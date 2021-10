Anticorruptierazzia’s bij Oostenrijkse kanselier Kurz

Het Oostenrijkse gerecht voert een onderzoek tegen Sebastian Kurz. Het verdenkt de kanselier ervan mediaberichtgeving te hebben gekocht.

Oostenrijkse anticorruptie-aanklagers zijn een onderzoek begonnen tegen kanselier Sebastian Kurz, op verdenking van om­koping en misbruik van vertrouwen. Zowel Kurz als enkele leden uit zijn entourage worden ervan verdacht belastinggeld te hebben gebruikt om positieve kranten­berichtgeving te kopen. De omgekochte krant werd door andere Oostenrijkse media geïdentificeerd als de tabloid Österreich. De speurders hielden gisteren huiszoekingen in de kanselarij en in het hoofdkwartier van de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP).

De 35-jarige Kurz heeft die ­centrumrechtse machts­partij de afgelopen jaren omgevormd tot een vehikel voor zijn eigen politieke opmars. De speurders vermoeden dat het ministerie van Finan­ciën, in handen van de ÖVP, van 2016 tot 2018 advertenties kocht en dat de tabloid in ruil ‘soms gemanipuleerde opiniepeilingen’ en berichtgeving publiceerden die Kurz welgevallig waren. Volgens het parket werd meer dan een miljoen euro uit de staatskas aan de operatie besteed. In 2016 was Kurz minister van Buitenlandse Zaken en op weg om ÖVP-leider, en vervolgens premier, te worden.

Kurz ontkent de feiten. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ook deze beschuldigingen vals zullen blijken’, zei hij gisteren. De kanselier, tegen wie al een ander onderzoek loopt wegens meineed, zegt het slacht­offer te zijn van een poging om een zaak ­tegen hem ‘te construeren’. Het blad Österreich stelt dan weer dat het nooit staatsgeld heeft aangenomen om peilingen af te drukken.

ÖVP-vicevoorzitster Gaby Schwarz deed de razzia’s af als politieke manoeuvres om een ‘show­effect’ te bekomen. Maar vice­kanselier Werner Kogler, de aanvoerder van Kurz’ groene ­coalitie­partners, trad zijn conservatieve regeringspartners niet bij. Hij noemde ‘de beschuldiging van showpolitiek leeg’, omdat huiszoekingen ‘rechterlijke goedkeuring’ vereisen. Gezien het menings­verschil binnen de regering en de roep van de oppositie om een bijzondere sessie van het parlement, lijkt dit het begin van een politieke crisis.