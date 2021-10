Gasprijs daalt dankzij Poetin

Er is een einde gekomen aan de enorme klim van de aardgasprijs in Europa.

Dinsdag was de nog met meer dan 20 procent gestegen. Aanvankelijk leek hij woensdag opnieuw op weg naar een ­onwaarschijnlijke sprong. Door paniekaankopen klom de prijs in de voormiddag met 25 procent naar 161,5 euro, maar in de avond ­zakte hij met 6,75 procent tot 108,2 dollar per megawattuur.

De reden? Een toespraak van Vladimir Poetin op een energieconferentie in Moskou. Daar zei de Russische president dat zijn land klaar is om de globale energiemarkt te stabiliseren en dat zijn land dit jaar ­recordvolumes aan gas naar ­Europa zal exporteren. ‘Rusland is een betrouwbare leverancier van aardgas naar al zijn klanten in Europa en Azië. Het komt altijd al zijn beloftes na. En ik beklemtoon nadrukkelijk “al”’, zo stelde de Russische leider de gasmarkt gerust.

Ook de olieprijs zakte met 1,8 procent na een stevige winstreeks, met dank aan Poetins ­collega Joe Biden. De Amerikaanse regering verklaarde dat het alles zal doen om het olie­kartel Opec+ aan te zetten om meer olie op te pompen.