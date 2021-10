Martinez en Tielemans over halve finale Nations League: ‘Frankrijk zonder Kanté is een andere ploeg’

Donderdag nemen de Rode Duivels het in de halve finales van de Nations League op tegen Frankrijk. Woensdag spraken Youri Tielemans en Roberto Martinez de pers voor de laatste keer toe. ‘Ik geloof dat we sterker zijn dan toen we drie jaar geleden tegen Frankrijk speelden’, aldus de bondscoach.

De halve finale van donderdag wordt voor de Rode Duivels de eerste confrontatie met Frankrijk sinds de halve finale van het WK 2018 Rusland. ‘Ik geloof dat we sterker zijn dan toen’, vertelde Roberto Martinez op zijn persconferentie van woensdag. ‘Sowieso is de groep spelers waaruit ik kan vissen groter geworden. Maar daarnaast spelen we intussen ook al langer samen. De jongens zijn nog beter op elkaar ingespeeld, ze begrijpen elkaar beter.’

Hetzelfde kan evenwel gezegd worden van de Fransen. ‘Ze hebben er een paar goeie jongeren bij. Karim Benzema mogen we ook niet vergeten. En Kylian Mbappé was drie jaar geleden nog jong, maar heeft de laatste jaren ook stappen gezet. Ik denk dus dat Didier Deschamps ook wel zal zeggen dat zijn ploeg sterker is dan drie jaar geleden.’

Verrassende vervanger

Martinez denkt dat beide ploegen donderdagavond defensief goed op hun tellen zullen passen. ‘Dat is ook logisch als je twee voorlijnen die zo sterk zijn tegenover elkaar zet. Frankrijk is een goed georganiseerde ploeg, we zullen dus hard moeten werken om kansen te creëren. Maar ik denk wel dat de neutrale toeschouwer een mooie wedstrijd te zien zal krijgen.’

Met Arthur Theate haalde Martinez een verrassende vervanger voor Thorgan Hazard bij de selectie. ‘We volgen Arthur al langer van dichtbij. Hij heeft het goed gedaan in de Jupiler Pro League en zijn stap naar Italië kwam eigenlijk op het perfecte moment. Hij heeft een goed weekend achter de rug in de Serie A. Aangezien hij linksvoetig is, is hij zeker een profiel dat we goed kunnen gebruiken.’

Details opnieuw beslissen

Ook Youri Tielemans beseft dat België iets recht te zetten heeft tegen Frankrijk. ‘De ontgoocheling was heel groot na die halve finale op het WK. Dat is ook logisch. Zo dicht bij een finale komen. Wat er beter moet dan vorige keer? Een detail heeft toen over de match beslist: een corner. Dat is jammer, want we hebben niet al te veel fouten gemaakt. We hebben zelf ook kansen gehad. Morgen zullen we sowieso top moeten zijn, want details zullen opnieuw beslissen.’

Tielemans beleeft met Leicester City geen fenomenale seizoenstart. ‘Maar ik stel me geen vragen bij mijn vorm. Ik probeer gewoon elke dag hard te werken, op en naast het veld. Ik wil de ploeg helpen, mijn persoonlijke prestaties zullen daarna wel volgen. Misschien doet deze selectie me wel deugd.’