‘Onfair overnamebod’ Greiner op Recticel start volgende week

De beurswaakhond FSMA heeft het biedprospectus van de Oostenrijkse groep Greiner op de isolatiegroep Recticel goedgekeurd. Het bod, dat nog voorwaardelijk is, start volgende donderdag en zou lopen tot medio december.

KBC Securities zegt in zijn fairness opinie dat de biedprijs van 13,50 euro per aandeel niet fair is tegenover de aandeelhouders. KBC Securities sprak zich uit op vraag van de raad van bestuur van Recticel.

Recticel ervaart het bod van Greiner als onvriendelijk. Recticel zegt dat het zijn strategische alternatieven actief blijft bekijken, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbenden. Greiner verwierf achter de rug van Recticel een belang van 27 procent in het industrieel bedrijf door het pakket over te kopen van de holding Bois Sauvage tegen 13,50 euro per aandeel. Daarom is Greiner wettelijk verplicht om alle aandeelhouders de kans te geven tegen die prijs uit te stappen. Maar op de beurs noteert Recticel structureel boven die prijs. Recticel zelf, daar nu in gesteund door KBC Securities, vindt de prijs te laag.

De raad van bestuur van Recticel moet in een volgende fase zich nog uitspreken over het goedgekeurde prospectus. Ze hebben vijf dagen om hun antwoord te formuleren aan de beurswaakhond die dan moet nagaan of het antwoord aan alle wettelijke vereisten voldoet. Het bod van Greiner op Recticel is overigens voorwaardelijk. Eén van de voorwaarden is dat de Europese concurrentie-autoriteit niet moeilijk doet.

De start van het bod betekent in elk geval dat de klok tikt wat betreft strategische alternatieven.