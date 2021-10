Parket opent onderzoek naar partnergeweld tegen Jeny Bonsenge

Jeny Bonsenge, de Molenbeekse danseres die twee jaar geleden optrad in de show van Ellen DeGeneres, getuigde afgelopen week op Instagram over partnergeweld. Het Brussels parket bevestigd dat er een onderzoek is geopend.

Bonsenge getuigde maandag in een Instagrampost over partnergeweld, waarin ze andere mensen in dezelfde situatie oproept niet bij de pakken te blijven zitten. Haar ex-partner, comedian Docteur Idéologie, ontkent dat hij haar heeft mishandeld.

Naast grafische foto van haar verwondingen schreef ze een bijhorende tekst waarin ze vertelt dat ze lang genoeg stil is geweest en niet meer wil zwijgen. ‘Ik ben niet bang meer om te praten. Tijdens een relatie heb ik verschillende vormen van geweld ervaren en ben ik stil gebleven. Vergeef, accepteer, volhard en word weer verliefd, denkend dat alles beter zal zijn. Maar de klap die ik nu kreeg was de laatste.’

Verder wilde ze geen uitleg geven, enkel dat ze naar justitie zou stappen. Het Brusselse parket bevestigt nu dat er inderdaad een onderzoek loopt.

Bonsenge groeide samen met haar acht broers en zussen op in Sint-Jans-Molenbeek. Ze werd geboren in Luik en heeft Congolese roots. Later studeerde ze Germaanse talen en werd leerkracht, maar vervolgens koos ze toch voluit voor een leven als danseres en choreografe, een belangrijke en succesvolle stap die ze naar eigen zeggen zette met dank aan haar vriend, Docteur Idéologie.