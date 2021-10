Drie nieuwe vrouwen melden zich in zaak Bart De Pauw

Er hebben zich drie nieuwe vrouwen gemeld bij advocate Christine Mussche in het verhaal rond Bart De Pauw. Dat brengt de teller op zestien belastende getuigenissen tegen hem. Dat meldt VTM Nieuws en wordt bevestigd aan onze redactie. Volgende week woensdag, op 13 oktober, start het proces tegen de programmamaker.

Negen vrouwen hebben zich burgerlijke partij gesteld in het proces. Het gaat om Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Catherine Ongenae, Elle-june Henrard, Dymphne Poppe, Jenka Van De Voorde, Helena De Craemer, Lize Feryn en Ellen Lloyd. Zij worden allemaal vertegenwoordigd door advocates Christine Mussche en An-Sofie Raes.

Daarnaast waren er in de zaak nog vier vrouwen met het juridisch statuut van ‘slachtoffer’. Zij deden hun verhaal, maar stelden zich geen burgerlijke partij. Nu zijn er dus nog drie nieuwe, extra ondersteunende getuigenissen van vrouwen die zich gemeld hebben bij de advocate. Dat meldt VTM Nieuws en wordt bevestigd aan onze redactie. Volgens VTM zouden zij seksueel getinte sms’jes gekregen hebben.

De drie getuigenissen veranderen niets aan het verloop van het proces. Al zal er allicht wel uit geciteerd worden door Mussche en Raes tijdens het proces. Over hun identiteit is nog niets bekend. Noch advocate Mussche, noch het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil verdere info kwijt.

Bart De Pauw werd naar de correctionele rechtbank verwezen voor belaging en stalking met elektronische communicatiemiddelen. De tv-maker en -presentator bracht begin november 2017 zelf naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag door verschillende vrouwen met wie hij had samengewerkt.