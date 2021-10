Bretman Rock is de eerste openlijk homoseksuele man op de cover van Playboy

De 23-jarige Bretman Rock siert deze maand in konijnenpak de cover van Playboy. Hij is daarmee de eerste openlijk homoseksuele man die de eer krijgt. ‘Dit is gigantisch voor de lgbti-gemeenschap’, reageerde hij op Instagram.

Eerder verschenen al een handvol mannen op de cover van Playboy, zoals oprichter Hugh Hefner en rapper Bad Bunny. Nu is het de beurt aan Bretman Rock, de 23-jarige Instagramfiguur en youtuber. Hij is de eerste openlijk homoseksuele man op de cover, wat volgens hem ‘gigantisch’ is voor de lgbti-gemeenschap en ‘voor mensen van kleur’, reageert hij op Instagram. ‘Het is surreëel’, zegt hij nog. Bretman mocht in een konijnenpakje pronken en droeg de oortjes en de mouwen die Kate Moss in het verleden ook droeg.

Bretman Rock, geboren als Bretman Rock Sacayanan Laforga (23), begon zijn carrière in 2015 op Youtube en Vine. Daar deelde hij vlogs en make-up tutorials. Vooral met die laatste wist hij succes te boeken. Zijn video’s gingen viraal op Vine en intussen heeft hij meer dan twee miljoen abonnees op Youtube. De beautyvlogger groeide de afgelopen jaren uit tot een bekende influencer, die vooral opvalt door zijn humoristische persoonlijkheid.

Meest invloedrijke tiener

Tegenwoordig houdt Bretman Rock zich vooral bezig met zijn eigen realityshow op MTV.

In 2017 werd hij door Time Magazine erkend als een van de 30 meest invloedrijke tieners, naast olympisch snowboarder Chloe Kim en actrice Millie Bobby Brown.

De cover van de Playboy waarop Bretman Rock staat, is enkel digitaal beschikbaar. Dat komt doordat Playboy sinds maart 2020 niet langer geprint wordt.