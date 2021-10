Arthur Theate gaat mee met de Rode Duivels naar Final Four Nations League

Arthur Theate (21) gaat mee met de Rode Duivels naar Italië voor de Final Four van de Nations League. De verdediger van Bologna trainde gisteren al mee met de Duivels omdat Jason Denayer last heeft van een spierblessure.

Theate werd in het verleden niet goed genoeg bevonden voor Standard en Genk, maar ontbolsterde vorig seizoen helemaal bij KV Oostende. In Italië was hij afgelopen weekend bij zijn eerste basisplek meteen goed voor een goal en een assist.

Theate is een linksvoetige verdediger, een profiel waarvan bondscoach Roberto Martinez in het verleden al zei dat de Rode Duivels er niet dik in zitten. Hij moet zich klaarhouden om in te springen, want de Uefa laat toe om geblesseerde spelers te wisselen tijdens het toernooi.

De Belgische nationale ploeg trainde vanochtend nog in Tubeke. Om 15 uur vertrekt hun vliegtuig op de luchthaven van Charleroi richting Turijn. Daar zullen ze het donderdag opnemen tegen Frankrijk in de halve finale van de Nations League.