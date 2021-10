Wat winnen we écht als we twee kerncentrales openhouden?

Straks sluiten we onze zeven kernreactoren. Of niet. Misschien houden we onze twee jongste centrales Doel 4 en Tihange 3 toch nog wat langer open.

De discussie gaat over de uitstoot van CO2, over de prijs van elektriciteit en over de zekerheid dat het licht niet zal uitgaan. Maar is dit echt zo veel discussie waard? Wim Winckelmans verdiepte zich in de discussie en neemt ons mee naar de kern.

