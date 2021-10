Franse Kerk bereid slachtoffers kindermisbruik te betalen

De Katholieke Kerk in Frankrijk is bereid om een vergoeding te betalen aan de mensen die op minderjarige leeftijd het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door priesters en andere leden van katholieke instellingen. Dat heeft de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie woensdag meegedeeld.

De aankondiging komt er naar aanleiding van de publicatie van het rapport-Sauvé over kindermisbruik binnen de Kerk dinsdag. Daaruit blijkt dat tussen 1950 en 2020 in Frankrijk naar schatting 216.000 minderjarigen het slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld of aanranding door katholieke geestelijken of religieuzen.

Dat aantal stijgt naar 330.000 als ook het misbruik wordt meegeteld van leken die in instellingen van de katholieke kerk werken, zoals scholen en jeugdbewegingen.

‘Je kan het onherstelbare niet herstellen’, zo reageert aartsbisschop Eric de Moulins-Beaufort, die de Franse bisschoppenconferentie voorzit. Maar de Kerk moet wel de slachtoffers erkennen en de eigen wandaden toegeven, klinkt het in een gesprek met de zender France Info.

De aartsbisschop deelde niet mee hoe groot de vergoedingen zouden zijn.

Ook paus Franciscus heeft woensdag gereageerd op het rapport-Sauvé . ‘Ik wil de slachtoffers mijn verdriet en pijn betuigen over de opgelopen trauma’s. Ik wil ook mijn schaamte, onze schaamte, uitdrukken voor het feit dat de Kerk te lang heeft nagelaten hen centraal te stellen’, zei hij tijdens de algemene audiëntie. Hij riep alle religieuze leiders op om ‘hun inspanningen voort te zetten opdat dergelijke tragedies zich niet meer herhalen’.