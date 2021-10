Vlaams Parlement verlaagt eigen lonen dan toch

Even terugspoelen naar eind 2019. Na maandenlang gepalaver is er eindelijk een Vlaamse regering. Vrijwel meteen kondigt de ploeg van Jan Jambon (N-VA) een reeks besparingen aan. De woonbonus gaat op de schop, de kinderbijslag groeit minder dan gepland en ook op de overheid wordt flink beknibbeld. Vooral de besparingen in de cultuursector leiden tot heel wat commotie, met acteurs en kunstenaars die zelf naar het Vlaams Parlement trekken om er te protesteren.

Het is in die commotie dat de Vlaamse partijen aankondigen dat ze – gezien de inspanningen die van iedereen worden gevraagd – ook op zichzelf zullen bezuinigen. Liberaal fractieleider Willem-Frederik Schiltz stelde voor om de lonen van de Vlaamse Parlementsleden met 5 procent te verlagen, naar analogie met wat de Kamer enkele jaren geleden al deed.

Het voorstel leidde tot heel wat gemor binnen de meerderheid. Maar omdat er geen weg terug meer was, stemt het Vlaams Parlement uiteindelijk toch een resolutie waarin ze het uitgebreid bureau vraagt een regeling uit te werken.

PVDA-fractieleider Jos D'Haese.

Alarmen gaan af

PVDA-fractieleider Jos D’Haese stelde – naar aanleiding van het debat rond het ziektebriefje van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) – vast dat er twee jaar later nog altijd niets is gebeurd. Ondanks de belofte om dit tegen mei 2020 te regelen. ‘Ik dacht eerlijk gezegd dat dit al lang was geregeld, maar niet dus. Ik heb vorige week dan maar de vraag gesteld, maar ik heb geen antwoord gekregen.’ De PVDA’er diende vandaag opnieuw de resolutie in die in 2019 unaniem is goedgekeurd, met 2022 als nieuwe deadline.

Dat heeft overal alarmen doen afgaan. Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) liet weten dat het voorstel geen stille dood was gestorven, maar was opgenomen in een overleg met de andere Parlementen. Uiteindelijk beslist het Vlaams Parlement daar niet meer op te wachten en de loonsverlaging eenzijdig door te voeren. Om dat administratief rond te krijgen, is beslist om de verlaging vanaf 1 januari volgend jaar door te voeren.

De verlaging zal ook gelden voor burgemeesters en schepenen. Zij cumuleren twee inkomstenbronnen, die worden afgetopt zodat ze nooit meer kunnen verdienen dan 150 procent van hun parlementaire wedde. Als ze als Vlaams Parlementslid 5 procent zouden inleveren, kon het ertoe leiden dat ze dit compenseerden via hun wedde als burgemeester of schepen. Daar is een oplossing voor gevonden.