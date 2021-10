Hoewel je eigenlijk 18+ moet zijn om ernaar te kijken, heeft de Netflix-serie ‘Squid game’ ook de Belgische speelplaatsen bereikt. En niet op een goede manier. Zo meldt de Henegouwse gemeenteschool van Erquelinnes Béguinage dat de kinderen de - gewelddadige - spelletjes uit de hitserie naspelen op de speelplaats. ‘En de kinderen die verliezen, die krijgen klappen.’

‘Beste ouders, jullie hebben allicht al gehoord van de serie Squid game’, zo schrijft de gemeenteschool op Facebook. ‘In deze serie worden de personages gedwongen om kinderspelletjes te spelen en als ze verliezen worden ze geëlimineerd. Door het brutale geweld mag de reeks eigenlijk alleen door 18-plussers worden bekeken.’

Blijkbaar zijn er ook heel wat minderjarigen fan, want sinds Squid game op Netflix verscheen (17 september) worden de kinderspelletjes uit de serie (zoals 1,2,3 Piano!) nagespeeld op de speelplaats in Erquelinnes.

‘Onze leerlingen hebben duidelijk plezier in het naspelen van de spelletjes. Ze nemen echter ook het gewelddadige aspect over, want de kinderen die verliezen, die krijgen klappen. We waken er als schoolbestuur over dat deze gevaarlijke vorm van spelen wordt gestaakt en rekenen op uw medewerking om de kinderen bewust te maken van de mogelijke gevolgen.’

De school meldt nog dat er ‘sancties zullen volgen’ tegen de kinderen die geweld blijven gebruiken bij het spelen. Het Facebookbericht van de gemeenteschool werd in minder dan 24 uur tijd al 13.000 keer gedeeld.