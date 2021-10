De reuzenpanda’s Fu Ni en Wang Wang in de Australische Adelaide Zoo hebben hun zeldzame paartijd er weer op zitten. Slechts twee tot vier dagen per jaar zijn vrouwtjespanda’s vruchtbaar, en dus haalde Fu Ni alle versiertrucs uit kast. Een twerkende panda: het is een bijzonder beeld. Kijk mee in bovenstaande video.