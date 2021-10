Nobelprijs Chemie voor ontwikkeling organische katalysatoren

Benjamin List en David MacMillan krijgen de Nobelprijs Chemie omdat ze begin deze eeuw, onafhankelijk van elkaar, een nieuwe soort katalysatoren ontwikkelden. Die versnellen allerhande scheikundige reacties, bijvoorbeeld om medicijnen te maken maar ook voor de productie van zonnecellen. Dat heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen vandaag bekendgemaakt.

De Duitser Benjamin List (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) en de Amerikaan David Macmillan (Princeton University) – beiden 53 jaar – openden in 2000 een nieuw vakgebied in de chemie, namelijk dat van de asymmetrische organische katalyse. Ze ontwikkelden een derde, nieuwe soort katalysatoren, stoffen waarmee scheikundigen chemische reacties kunnen controleren en bijvoorbeeld versnellen zonder dat die deel gaan uitmaken van het finale reactieproduct.

Scheikundigen dachten lang dat er maar twee soorten katalysatoren bestonden: metalen en enzymen (zeg maar biologische katalysatoren). Tot List en MacMillan op de proppen kwamen met katalysatoren gebaseerd op koolstofchemie, moleculen bovendien die duidelijk zogenaamd links- of rechtshandig zijn – iets wat doorschemert in hun katalytische werking.

Organische katalysatoren zijn doorgaans niet alleen milieuvriendelijker dan andere katalysatoren, ze zijn ook gemakkelijker en dus goedkoper te produceren. De organische katalyse nam na het pionierswerk van de twee Nobellaureaten dan ook een hoge vlucht. Ze worden gebruikt in onnoemelijk veel chemische reacties, voor de fabricage van materialen over energieopslag tot de productie van medicijnen.

Het prijzengeld van de Nobelprijs bedraagt 10 miljoen Zweedse kronen, omgerekend bijna 988.800 euro. Vorig jaar ging de Nobelprijs voor Chemie naar de ontwikkelaars van de genetische modificatietechniek crispr-cas.

Alfred Nobel

Ieder jaar worden vijf Nobelprijzen uitgereikt, voor natuurkunde, scheikunde, fysiologie of geneeskunde, literatuur en vrede. De prijs is vernoemd naar de Zweedse scheikundige, ingenieur en industrieel Alfred Nobel, die vooral bekend werd door de uitvinding van dynamiet.

Bij zijn overleden in 1896 liet hij zijn geld na om te worden gebruikt om jaarlijks vijf prijzen uit te reiken aan belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen. De prijzen werden naar hem vernoemd en voor het eerst in 1901 uitgedeeld. De zogeheten Nobelprijs voor Economie maakte geen deel uit van het testament van Alfred Nobel en werd pas in het leven geroepen door de Zweedse centrale bank in 1969.