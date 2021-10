Eén portretteert doelman Miguel Van Damme, die strijdt tegen leukemie: ‘Hoeveel ongeluk kan je hebben?’

Een documentaire over Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme (28), die vijf jaar geleden te horen kreeg dat hij lijdt aan leukemie, dat is een van de vier uitzendingen van de VRT naar aanleiding van de Dag tegen Kanker. ‘Hoop houden is moeilijk, want ze hebben alles opgebruikt om mij te redden.’

‘U hebt kanker.’ Elk jaar krijgen meer dan 40.000 mensen in Vlaanderen die diagnose te horen. Daarom komt de VRT naar aanleiding van de Dag tegen Kanker, op donderdag 21 oktober, met vier speciale uitzendingen. Daarmee wil de openbare omroep naar eigen zeggen ‘stilstaan bij de verhalen achter de ziekte’.

Een daarvan wordt de documentaire Miguel rond Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme, die sinds 2016 wordt behandeld voor leukemie. Na zijn diagnose volgt een periode van genezen, hervallen, genezen en opnieuw hervallen. ‘Hoeveel ongeluk kun je hebben? Dat kun je soms niet vatten. Ik heb al zoveel meegemaakt op mijn leeftijd: ik ben al vijf jaar ziek, ik heb aan mijn carrière nog niet veel gehad. Hoop houden is heel moeilijk, want er is niets meer. Ze hebben alles opgebruikt om mij te redden: chemo, bestraling, noem maar op’, zegt hij.

Toch zijn er ook mooie momenten. In 2020 wordt hij vader van een dochtertje, Camille, en nadat zijn contract eindigt, biedt Cercle Brugge hem een nieuw aan. De vereniging en de supporters blijven hem steunen en dit jaar staat hij mee op de teamfoto. En nu is er dus een docu, gemaakt door Eric Goens.

Voorts gaat Cath Luyten in Buurman, wat doet u nu? langs bij politica en seksuologe Goedele Liekens, die vorig jaar te horen kreeg dat ze huidkanker had. Jeroen Meus wil in Dagelijkse kost kijkers inspireren om comfort food te koken voor wie het moeilijk heeft en First dates ontvangt op restaurant vier mensen, op zoek naar de liefde, die van dichtbij met de ziekte te maken hebben (gehad).