Philippe Geubels leent stem aan Google Assistent

De virtuele assistent Google Assistent klinkt vanaf nu ook Vlaams. Naast een virtuele mannelijke of vrouwelijke Vlaamse stem, kan de gebruiker kiezen voor de typerende stem en humor van komiek en tv-maker Philippe Geubels.

Gebruikers van de virtuele assistent in Vlaanderen kregen tot dusver een stem met een Nederlandse tongval te horen. Google Assistent schakelt nu over op een mannelijke of vrouwelijke Vlaamse stem. Van ‘goesting’ over ‘frieten’ tot ‘appelsiensap’, typisch Vlaamse woorden worden vandaag op zijn Vlaams uitgesproken door de Google Assistent’, zegt country directeur Thierry Geerts.

Gebruikers kunnen ook een virtueel babbeltje slaan met komiek Philippe Geubels. Met het commando ‘Hey Google, praat met Philippe Geubels’ kan een gesprek met de bekende grappenmaker worden opgestart. Hij kan onder meer helpen met taken als tandenpoetsen, een wandeling maken of schaapjes tellen om in slaap te vallen, luidt het.