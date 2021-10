Oliepijpleiding voor kust Californië mogelijk gescheurd door anker

De lekkende pijpleiding waardoor een enorme olievlek is ontstaan voor de kust van Californië, zou wel eens veroorzaakt kunnen zijn door een anker. Het getroffen deel van de pijpleiding is immers meer dan 32 meter verplaatst.

Er is sinds zaterdag meer dan een half miljoen liter olie weggelekt uit de pijpleiding, die eigendom is van olieboorbedrijf Amplify Energy Corp. De scheur in de leiding is ongeveer 33 centimeter groot, en zou ontstaan zijn doordat de pijpleiding ongeveer 105 voet (32 meter) werd meegesleurd over de zeebodem, zo verklaarde Martyn Willsher, ceo van Amplify Energy Corp, op een persconferentie. Dat werd ook bevestigd door de kustwacht.

Er wordt in eerste instantie gedacht aan het anker van een vrachtschip. De pijpleiding ligt ongeveer 14,5 kilometer voor de kust van Zuid-Californië, in een regio met tientallen olie- en gasplatforms waar dagelijks vele vrachtschepen passeren. Hoewel ankers wel vaker schade toebrengen aan pijpleidingen, is het niet zo simpel om die mee te sleuren. De getroffen pijpleiding was immers verankerd in beton, benadrukte Willsher. Een diepgaand onderzoek blijft nodig.

Inmiddels is de getroffen pijpleiding leeg en lekt er geen olie meer, maar de schade is groot. Tientallen dode vissen en vogels zijn al aangespoeld, en verschillende stranden zijn zwaar bevuild. De Californische gouverneur Gavin Newsom herhaalde op een persconferentie dat de natuurramp wat hem betreft bewijst dat het tijd wordt om niet langer afhankelijk te zijn van de olie-industrie. ‘Dit is onze geschiedenis, niet onze toekomst’, aldus Newsom.