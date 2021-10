Adele lost eerste muziek van nieuwe single, die volgende vrijdag verschijnt

Als je Adele heet, heb je met slechts enkele seconden muziek de aandacht van de hele wereld. De Britse superster loste pas een flard van haar nieuwe single ‘Easy on me’, die volgende vrijdag verschijnt.

Daarmee lijkt ook de laatste rechte lijn ingezet naar een nieuw album, want de voorbije dagen doken al tal van billboards op met het opschrift ‘30’. Haar vorige platen hadden namelijk ook getallen als naam: 19, 21 en 25.

Die corresponderen niet consequent met haar leeftijd – ze is intussen 33 –, maar zouden verwijzen naar het moment waarop ze eraan begon te werken. Volgens de Britse media zou 30 in december verschijnen, samen met de aankondiging van een nieuwe tournee, al is dat vooralsnog onbevestigd. Haar laatste album dateert al van 2015.

Bij het fragment van ‘Easy on me’ horen ook zwart-witbeelden. Daarin is te zien hoe Adele in de wagen een cassette oplegt, waarna pianomuziek begint te spelen en partituren gaan vliegen. Zingen doet ze in de clip niet.