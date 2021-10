Kirsten Flipkens plaatst zich voor de hoofdtabel Indian Wells

Kirsten Flipkens (WTA 135) heeft zich dinsdag geplaatst voor de hoofdtabel van het prestigieuze WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hardcourt/8.150.470 dollar).

De 35-jarige Flipkens versloeg in haar tweede (en laatste) kwalificatieronde de Poolse Katarzyna Kawa (WTA 163) in 3 sets (2-6, 6-2, 6-3).

Flipkens is de derde Belgische vrouw op de hoofdtabel van Indian Wells, naast Elise Mertens (WTA 18) en Kim Clijsters (WTA 1476). Mertens, het veertiende reekshoofd, is vrij in de eerste ronde. Clijsters, die dankzij een wildcard op de hoofdtabel staat, treft de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 53).

Eerder op de dag verloor bij de mannen Michael Geerts (ATP 295) zijn eerste kwalificatieronde. Er staan geen Belgische mannen op de hoofdtabel.