Politie houdt opnieuw flitsmarathon

Wie woensdag met de wagen de weg op moet, let maar beter extra op zijn snelheid. Van woensdagochtend 6 uur tot en met donderdagochtend 6 uur controleert de politie op overdreven snelheid met een flitsmarathon.

Meer dan honderd politiezones en de federale wegpolitie nemen deel aan de 15de flitsmarathon, die traditioneel in april en oktober plaatsvindt. Ze controleren zowel op snelwegen als secundaire wegen. Bij de vorige flitsmarathon reed nog vier procent van de gecontroleerde bestuurders te snel.

Carl Vyncke, woordvoerder van de politiezone Riho (Hooglede, Izegem, Roeselare), legt in het VRT-radioniews uit waarom zo’n flitsmarathon belangrijk blijft. ‘Snelheid is één van de voornaamste redenen van verkeersongevallen, maar ook van de letsels die uit die ongevallen voortvloeien. Hoe vlugger er gereden wordt, hoe zwaarder de letsels. Hoe sneller men rijdt, hoe minder men ziet wat er rond zich gebeurt. Het is dus heel belangrijk dat die snelheid naar beneden komt.’