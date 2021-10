Weerbericht | Veel wolken, wind en regen

Warm wordt het niet, en de zon zien we ook al niet vandaag. Maar vanaf vrijdag is er tijdelijk beterschap in zicht, zo meldt het KMI.

‘s Ochtends trekt er een regenzone door het land vanaf de Noordzee naar de Ardennen. In de namiddag komen er opnieuw enkele opklaringen in het noorden en wordt het droog over het westen. Elders blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met perioden met regen en soms aanhoudende regen in het oosten. Het kwik haalt amper 8 graden op de Hoge Venen, 12 tot 14 graden in het centrum en 15 graden aan de kust.

De westenwind waait daarbij matig tot vrij krachtig in het binnenland met rukwinden tussen 50 en 60 kilometer per uur. Aan de kust draait de wind naar westnoordwest en is die krachtig, soms zeer krachtig in de ochtend met rukwinden tussen 70 en 80 kilometer per uur.

Vanavond is het nog zwaarbewolkt met nog wat regen of buien. Het wordt wel droger vanaf het westen met brede opklaringen die in de loop van de nacht ook het centrum van het land bereiken. Het wordt nevelig en in de Ardennen wordt er zelfs op vele plaatsen mist gevormd. De wind zwakt af en wordt overal zwak tot matig uit west tot noordwest. De minima schommelen tussen 7 of 8 graden in de streken langs de Franse grens en in de hoge Ardennen, en tot 12 graden in het noorden.

Donderdagochtend worden veel lage wolken verwacht. In de namiddag volgen enkele opklaringen, met maxima tussen 12 en 18 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het, na het optrekken van het ochtendgrijs, rustig en zonnig. Maxima tussen 13 en 17 graden. Vanaf zondag wordt het opnieuw wisselvallig.