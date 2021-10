Drankenproducenten willen Europees wettelijk kader voor statiegeld

In een gezamenlijk persbericht hebben Unesda Soft Drinks Europe en Natural Mineral Waters Europe (NMWE), de Europese federaties van frisdrank- en waterproducenten, zich samen met Zero Waste Europe (ZWE) uitgesproken voor een duidelijk Europees wettelijk kader voor statiegeld.

De drankproducenten en ZWE willen dat de EU de positieve invloed die statiegeldsystemen kunnen hebben op het milieu erkennen. Zulke systemen immers deel uit van de Europese doelstelling om tegen 2030 alle verpakkingen herbruikbaar en recycleerbaar te maken, klinkt het onder meer. ‘Gezien de huidige inzamelingsprestaties in de EU is het voor veel EU-lidstaten onwaarschijnlijk dat zij de inzamelingsdoelstellingen van de EU zullen halen’, beargumenteert Nicholas Hodac, directeur-generaal van Unesda.

‘Ondanks de uitstekende resultaten van statiegeldsystemen, worden zij op geen enkele wijze benoemd in de EU-wetgeving inzake verpakking en verpakkingsafval. Ook wordt een gesloten kringloop voor materialen van levensmiddelenkwaliteit niet veiliggesteld’, stelt Patricia Fosselard, secretaris-generaal van de NMWE verder.

Herziening EU-richtlijn

Ze dringen er daarom op aan dat Europa minimumeisen voor statiegeldsystemen vaststelt bij de herziening van de EU-richtlijn over verpakking. In het persbericht klinkt het dat statiegeldsystemen zo ontworpen moeten worden dat voor elk verpakkingsmateriaal een retourpercentage van minstens 90 percent wordt bereikt.

Ook met het inleversysteem zowel gemakkelijk zijn voor de consument als doeltreffend en efficiënt. ‘Waar nodig moet worden gekeken naar mogelijkheden van digitale technologie.’

Unesda, NMWE en ZWE willen verder een verplichting voor detailhandelaren zien om alle in de handel gebrachte verpakkingsmaterialen met statiegeld terug te nemen. Enkel voor kleine ondernemers zouden er uitzonderingen kunnen zijn wegens een beperkte ruimte, luidt het.

Helft Belgische gemeenten al voorstander

Begin september meldde Recycling Netwerk dat meer dan de helft van de Belgische gemeenten (53 procent) vragende partij is om statiegeld op blikjes en plastic flesjes in te voeren.

In ­totaal zijn nu 307 Belgische ­gemeenten bij de alliantie aangesloten, waarvan 203 Vlaamse, 101 Waalse en 3 Brusselse. In Nederland, waar de campagne ook loopt, is al 98 procent van de gemeenten lid.