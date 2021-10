Protest nadat Duits-joodse zanger in hotel ‘ketting met davidster moest afdoen’

Honderden mensen hebben dinsdagavond gedemonstreerd bij een hotel in het Oost-Duitse Leipzig omdat een Duits-joodse zanger daar zou zijn gevraagd zijn ketting met davidster af te doen. De aanwezigen wilden hun solidariteit betuigen met de muzikant Gil Ofarim en met Duitse joden in het algemeen.

Volgens Die Welt namen zo’n 600 mensen deel aan het protest. Onder hen zouden volgens die krant ook hotelmedewerkers zijn geweest die hun solidariteit met wilden betuigen.

Antisemitisme

Het protest kwam er nadat Gil Ofarim op Instagram beelden plaatste waarop hij vertelt dat een medewerker bij de hotelreceptie hem had toegeroepen de davidster, een joods symbool, te verwijderen voordat hij kon worden ingecheckt. Hij zou al vijftien minuten zijn genegeerd, terwijl andere gasten wel werden geholpen. De video leidde onder meer bij joodse organisaties tot verontwaardiging. De politie onderzoekt of er daadwerkelijk sprake was van jodenhaat. Als het is gezegd, is het duidelijk antisemitisme, aldus een zegsman.

Dr. Schuster: "Die antisemitische Anfeindung gegen @GilOfarim ist erschreckend. So wie zu hoffen ist, dass das @westin personelle Konsequenzen zieht, hoffe ich ebenso, dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden." #Antisemitismus pic.twitter.com/cMsyKd7SH6 — Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) October 5, 2021

De directie van het betrokken Westin-hotel zegt het incident uiterst serieus te nemen. Volgens Duitse media zijn betrokken medewerkers naar huis gestuurd.

Gil is de zoon van de Israëlische zanger Abi Ofarim. Die was vooral in de jaren zestig met zijn toenmalige vrouw Esther als zangduo Esther & Abi Ofarim internationaal bekend , onder meer met het lied Cinderella Rockefella.