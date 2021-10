Een rapport van de Staatsveiligheid linkt de moskee in Heusden-Zolder aan de islamitische beweging Milli Görüs.

‘De Sultan Ahmet-moskee speelt een belangrijke rol speelt bij het verspreiden van extremisme in Limburg.’ Dat concludeert het VRT-programma Pano op basis van een nota die de Staatsveiligheid begin september aan federale en lokale overheden afleverde. De nota is een jaarlijkse evaluatie van verschillende moskeeën in ons land. In het rapport wordt melding gemaakt van de ‘affiliatie bij Milli Görüs’ in de Sultan Ahmet-moskee. Het rapport vraagt niet om de erkenning van de moskee in te trekken.

Milli Görüs is de islamitische sociaal-religieuze beweging die vooral in Duitsland en Nederland actief is. De staatsveiligheid schetste Milli Görüs in het verleden als een extremistische organisatie die ingaat tegen mensenrechten en de gelijkheid van man en vrouw en die antiwesters en antisemitisch is.

De voorzitter van het moskeecomité, Mehmet Üstün, is de huidige voorzitter van de Moslimexecutieve, het hoogste orgaan van de islam in ons land. Vorige week trokken drie leden van de executieve aan de alarmbel. Ze eisten een voorlopige bewindvoerder omdat ‘het beheer disfunctioneel is en transparantie mist’. Onder meer Üstün en vicevoorzitter Salah Echallaoui, die eind vorig jaar moest opstappen wegens verdenking van spionage en te nauwe banden met Marokko, hebben volgens de leden alle macht naar zich toe getrokken en de anderen buiten spel gezet. ‘Onze noodkreet staat los van het dossier van de Staatsveiligheid’, benadrukt Mohamed El Farhaui, één van de drie leden. ‘We weten al sinds 2014 dat deze personen niet te vertrouwen zijn. Er was geen transparantie, er waren onregelmatigheden, en slecht beleid.’ Ook de Belgische politici dragen een verantwoordelijkheid, volgens El Farhaui. ‘We hebben meerdere malen benadrukt dat de Moslimexecutieve de voorbije jaren geen Belgische institutie meer was (El Farhaui verwijst naar de buitenlandse inmenging, red.).’

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) hoopt het nieuwe erkenningsdecreet, dat dinsdag voor een eerste keer is goedgekeurd, te gebruiken. In dat decreet wordt onder meer een nieuwe informatie- en screeningsdienst opgericht die moet toezien op het verbod op buitenlandse financiering, inmenging en extremisme. ‘Als op basis van het rapport van de Staatsveiligheid blijkt dat we moeten optreden, kan dat ook op basis van het huidige decreet’, aldus Somers. Üstün noemt de nota in een reactie aan Het Belang Van Limburg‘een onaanvaardbare beschuldiging’.