Noodnummer voor wateroverlast geactiveerd

Het KMI waarschuwt voor storm of wateroverlast. Daarom heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdelijk het nummer 1722 voor niet-dringende hulp geactiveerd.

Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. ‘Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn’, benadrukt de overheidsdienst.

‘Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar je kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn’, aldus de FOD Binnenlandse Zaken.

‘Gebruik bij voorkeur het e-loket. Hierdoor vermijd je dat je misschien lang aan de lijn moet blijven voordat je een operator aan de lijn krijgt. Een aanvraag via het e-loket wordt door de brandweer op dezelfde manier afgehandeld als een oproep naar 1722. Je zal dus niet sneller geholpen worden als je naar 1722 belt.’