Amper kandidaten om tijdelijk als chauffeur in Groot-Brittannië te werken

Er zijn nauwelijks kandidaten gevonden voor de tijdelijke werkvisa waarmee Groot-Brittannië op korte termijn het chauffeurstekort wil wegwerken. Minder dan 10 procent van de 300 tijdelijke visa hebben een afnemer gevonden. Dat heeft de Britse regering bevestigd, daarmee een eerder bericht van premier Boris Johnson ontkennend.

In de voormiddag had Johnson het nog over 127 visumaanvragen. ‘Het zijn er 127, geen 27’, zei hij aan de BBC. Hij sprak zo tegen wat de krant The Times had geschreven. Maar later moest de regering toch bevestigen dat het slechts 27 visa-aanvragen had ontvangen. ‘Het is een mondiaal probleem en we werken al maanden nauw samen met de sector om te begrijpen hoe we de recrutering kunnen verbeteren’, zei een regeringswoordvoerder.

‘Het is een fascinerende illustratie van het probleem van het tekort’, zei Johnson van zijn kant. Hij zei dat dat ‘mondiaal’ is en nog andere landen treft. Maar in Groot-Brittannië stelt het probleem zich scherper, volgens de premier ‘door de kracht van het economisch herstel’.

De situatie in de tankstations bleef dinsdag wel verbeteren. Toch was in vijftien procent van de tankstations in Londen en in het zuidoosten van het land, de meest getroffen regio’s, nog steeds geen brandstof, aldus de sector. Maandag moesten tientallen militairen helpen om de leveringen van brandstof te garanderen.

Al een tiental dagen staan er lange files aan tankstation in Londen en in het zuidoosten van Engeland. Door een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs kampt het land met bevoorradingsproblemen. Volgens de sector zijn er honderdduizend chauffeurs tekort. De coronapandemie en de brexit veroorzaakten al een lange reeks tekorten aan arbeidskrachten. Die leidden ook al tot lege schappen in supermarkten en bevoorradingsproblemen bij fastfoodrestaurants en pubs.

Om lege schappen te vermijden met Kerstmis paste de regering intussen zijn immigratiebeleid aan. Er zouden tot 10.500 tijdelijke visa verstrekt worden, waarvan 300 voor chauffeurs van tankwagens.

Rod Mckenzie, directeur van de Road Haulage Association, wijt de beperkte belangstelling aan het feit dat de regering slechts visa van korte duur voorstelt. ‘Mensen willen niet komen zolang het geen echt aantrekkelijk aanbod is’, zei hij in The Times. ‘Je geeft geen goedbetaalde baan op om nog beter betaald te worden als dat maar voor een paar maanden is.’