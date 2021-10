Noma opnieuw beste restaurant ter wereld, Hof van Cleve stijgt naar nummer 36

Hof van Cleve, het restaurant van chef Peter Goossens uit Kruisem, prijkt op nummer 36 van de World’s 50 Best Restaurants. Dat is dinsdag bekendgemaakt tijdens de awardshow van 50 Best in Antwerpen.

Noma uit Kopenhagen staat opnieuw op de eerste plaats van de lijst, de vijfde keer in totaal en de eerste keer sinds het heropenen van het restaurant in 2018. Ook de nummer twee komt uit dezelfde Deense stad: Geranium is in tien jaar tijd opgeklommen van plek 49 tot plek 2.

Goossens krijgt in het juryrapport lof voor de manier waarop hij met lokale producten werkt. ‘Vakmanschap, creativiteit en doorgedreven aandacht voor detail leveren klassieke, maar interessante smaakcombinaties op, met een overvloed aan verschillende texturen en kleuren op het bord.’

Bij de vorige editie, in 2019, stond Hof van Cleve nog op 43. ‘In totaal sta ik al vijftien jaar in de lijst’, zegt Goossens. ‘Ik vind dat straf voor een kleine Belg uit het kleine Kruishoutem. Ik heb die lijst weten geboren worden. Veel restaurants die er toen ooit samen met mij in stonden, zijn er al even uit. Ik ben daar wel trots op.’

Goossens acht zichzelf kansloos om ooit tot nummer één te stijgen. ‘Om te winnen moet je zeer veel geld hebben. Een of twee jaar lang internationale pers – zij stemmen - naar je toe brengen. Ze op het vliegtuig zetten. Die middelen hebben onze restaurants niet. Ook onze locatie speelt een rol. Naar waar gaan veel foodjournalisten? Naar Barcelona, Madrid, New York,… Niet naar Kruishoutem. Net daarom vind ik het een wereldwonder dat ik na al die jaren nog steeds in de lijst sta.’

Hoe hij daarin slaagde? ‘Mijn keuken rookt niet en er liggen ook geen bloemetjes op. Mijn keuken is wat mensen willen als ze op restaurant gaan: lekker eten, goed tafelen, goed ontvangen worden. Dat is ons DNA.’

Drie Belgen in top 100

Van de honderd beste restaurants ter wereld waren er al vijftig bekendgemaakt voor de uitreiking van dinsdag. Het gaat om de nummers 100 tot 51, en in die lijst staat Willem Hiele in Koksijde op 77 en The Jane in Antwerpen van Nick Bril op 66.

Innovatie

De ‘W50B’ geldt vooral als een graadmeter voor vernieuwing in de topgastronomie. Meer dan over de kwaliteit van de individuele restaurants op de lijst, zegt de W50B iets over de bredere trends in de internationale gastronomie.