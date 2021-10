Rode Duivels kijken uit naar kans op revanche tegen Frankrijk: ‘We zijn allemaal fit’

Donderdag kijken de Rode Duivels in het Italiaanse Turijn Frankrijk in de ogen in de halve finale van de Nations League. Dinsdag blikten Toby Alderweireld en Thomas Foket vooruit op het treffen met Les Bleus. ‘We kijken ernaar uit te laten zien dat we Griezmann en Mbappé aan banden kunnen leggen.’

Toby Alderweireld voetbalt sinds dit seizoen voor het Qatarese Al Duhail. In tegenstelling tot enkele andere ‘buitenlandse’ Duivels was de centrale verdediger al iets eerder in ons land voor de Nations League-campagne. En daar had hij een goeie reden voor: ‘Ik heb onlangs corona gehad’, vertelde Aldereweireld. ‘Hoe ik het heb opgelopen weet ik niet, maar het kan dus nog altijd. Als burger is dat al lastig, maar als sporter helemaal, want je verliest een groot deel van je conditie. Daarom ben ik vroeger naar België gereisd, om me fysiek klaar te stomen voor deze campagne. Gelukkig ben ik gevaccineerd. Anders had ik misschien nog veel meer last gehad en dus nog langer moeten herstellen.’

Alderweireld is samen met Boyata, Denayer en Vertonghen een van de amper vier pure centrale verdedigers in de kern van Roberto Martinez. Maar zorgen over de fysiek gesteldheid van de defensie maakt hij zich niet. ‘Ik weet dat we allemaal fit zijn. De coach heeft niet zomaar beslist om ons te selecteren. We zullen perfect in staat zijn om twee wedstrijden op korte tijd te spelen.’

Toby Alderweireld Foto: EPA-EFE

De kritiek dat de verdediging het zorgenkindje van de Duivels wordt, is Alderweireld stilletjes aan beu gehoord. ‘(zucht) Wat moet ik daar nog op zeggen? We hebben het tot nu toe altijd goed gedaan en dat zullen we proberen volhouden. Er wordt iets gecreëerd en het is heel moeilijk om dat tegen te gaan. We zullen wel antwoorden op het veld.’

Met jongens als Antoine Griezmann en Kylian Mbappé krijgen de Belgische verdedigers nochtans niet de minsten tegenover zich. ‘Maar ik kijk er echt naar uit om tegen die jongens te spelen’, zegt Alderweireld. ‘We willen onszelf laten zien en tonen dat we jongens als Griezmann en Mbappé aan banden kunnen leggen. We gaan er alles aan doen om de Nations League te winnen.’

Foket: ‘Revanchegevoel in de groep is groot’

Thomas Foket keek Kylian Mbappé dit seizoen al eens in de ogen, toen hij met het Franse Reims tegen Paris Saint-Germain speelde. ‘Maar maak van mij nu geen ervaringsdeskundige, hé’, lachte de vervanger van Thomas Meunier. ‘Ik vrees dat er niet echt een recept bestaat om hem af te stoppen. Je mag hem geen ruimte geven, want hij is ontzettend snel. Maar je mag ook niet te kort op hem spelen, want één tegen één is hij ook sterk. Het zal vooral zaak worden van elkaar goed te helpen. Ik denk wel dat het een vriendelijke jongen is. Ik heb nog niet echt gepraat met hem. Misschien eens ‘zet u recht, jong’ geroepen’ (lacht)

Foket is naar eigen zeggen erg fier dat hij deel uitmaakt van de selectie voor de Nations League. ‘Het is een groep van 23 spelers, een beetje zoals een EK of een WK. Dan is het toch niet evident om erbij te zijn. Als ik minuten mag maken, zal ik alles geven. Maar er zijn zó veel goeie spelers bij. Ik ben dus geduldig. Ik heb wel het gevoel dat ik het niveau goed oppik telkens ik bij een ploeg terechtkom die op een hoger niveau speelt.’

Foket heeft ook zijn eigen redenen om donderdag te winnen tegen Frankrijk. ‘Op de club hebben er al wel wat mensen mij herinnerd aan het WK van drie jaar geleden dat Frankrijk heeft gewonnen. Het zou dus niet slecht zijn om donderdag te winnen (grijnst). Ik voel ook wel dat het revanchegevoel bij de spelers groot is. Het is het moment om te laten zien wat we kunnen tegen grote ploegen. De Nations League winnen zou deze ploeg heel goed doen.’