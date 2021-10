Oud-topman Optima ook in beroep persoonlijk failliet verklaard

Het Gentse hof van beroep heeft het persoonlijk faillissement van Jeroen Piqueur, de voormalige topman van de Optima Bank en de hoofdverdachte in de fraudezaak rond de bank, bevestigd. Dat bevestigen de curatoren van de failliete bank aan persagentschap Belga.

De Optima Bank ging al in 2016 failliet en voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Ze brachten toen enkele dagen in de cel door. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

Volgens de onderzoekers zijn er voldoende aanwijzingen om Piqueur te verwijzen naar de correctionele rechtbank. In totaal wordt voor veertien personen en vennootschappen de verwijzing gevraagd, onder hen ook de socialistische ex-minister Luc Van den Bossche. De raadkamer buigt zich op 20 oktober over de strafzaak, maar intussen lopen nog verschillende procedures rond het vermogen van Piqueur.

Begin 2019 werd Jeroen Piqueur persoonlijk failliet verklaard door de Gentse ondernemingsrechtbank, maar hij tekende beroep aan tegen het vonnis. Tegen het faillissementsvonnis werd ook derdenverzet aangetekend door Benedicte Schumacher, de echtgenote van Piqueur. Dat werd ook afgewezen in eerste aanleg en het Gentse hof van beroep bevestigde het persoonlijk faillissement en de afwijzing van het derdenverzet. De beslissing dateert van eind september maar raakte nu pas bekend. Hans Rieder, de advocaat van Piqueur, geeft geen commentaar op het arrest.

De curatoren van de failliete Optima Bank ramen de schuldenberg na het faillissement van de bank momenteel op een bedrag tussen de 100 en 115 miljoen euro, maar er kon al voor 88 miljoen euro activa gerealiseerd worden. Volgens Piqueur toont dat aan dat de bank nooit failliet had moeten gaan. Er werd in totaal al voor 44,6 miljoen euro uitgekeerd door de curatoren, voornamelijk aan schuldeisers.