Het Britse parlementslid Jacob Rees-Mogg, een invloedrijk lid van de Conservative Party van premier Boris Johnson, is maandag op straat in een discussie verwikkeld geraakt met een man die lijdt aan hersenverlamming. Mensen met die aandoening moeten sinds enkele jaren een test ondergaan om uit te maken of ze nog recht hebben op een uitkering.

Het incident vond maandag plaats in Manchester, waar Rees-Mogg deelneemt aan een partijcongres van de Conservative Party. Dominic Hutchins (43) schreeuwde de Conservatieve fractieleider in het Britse parlement onder meer toe dat hij ‘een schande’ is.

Terwijl de politie en omstaanders verbaasd toekeken, liet Hutchins Rees-Mogg in niet mis te verstane bewoordingen weten wat hij vindt van het beleid dat voorschrijft dat hij een test ondergaat om te bepalen of hij nog wel recht heeft op een uitkering. ‘Ik heb hersenverlamming sinds mijn geboorte, ik moest die mensen een uur lang vertellen wat ik allemaal niet meer kan. Weet je hoe onmenselijk dat is? Het is schandalig.’