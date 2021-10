De schaduw van Dutroux | De mars en de media

Feitelijk, zakelijk en objectief: dat is normaal gesproken de rol die media vervullen. In het geval van de zaak Dutroux ging het weleens anders: de emotie in het land drong ook door tot redacties.

‘Media waren er mede de oorzaak van dat er zo veel mensen kwamen opdagen voor de Witte Mars’, zegt politicoloog Stefaan Walgrave in de derde aflevering van ‘De schaduw van Dutroux’. En het ging nog verder: tot op de dag van vandaag gelooft een deel van het land in complotten rond de zaak Dutroux. Daar speelden de media een belangrijke rol in, vertelt justitiejournalist Mark Eeckhaut, die de zaak vanaf het begin volgde.

‘De schaduw van Dutroux’ is een vijfdelige coproductie van De Standaard en NRC. De nieuwe afleveringen verschijnen op woensdag.

