Voormalige coalitiepartners brengen Roemeense regering ten val

Het Roemeense parlement heeft dinsdag een motie van wantrouwen goedgekeurd tegen de liberale regering van premier Florin Citu. Daarmee lijkt het land op weg naar een periode van politieke instabiliteit te midden van de vierde coronagolf.

Citu is al de tiende Roemeense premier in evenveel jaar. De onrust binnen zijn regering kwam vorige maand tot een kookpunt, na onderlinge onenigheid over de begroting, en een hervorming van justitie. Het centrumrechtse USR stapte daarbij uit de regering.

De motie van wantrouwen werd aangenomen met 281 stemmen, veel meer dan de vereiste 234. De meerderheid kwam er doordat voormalig regeringspartner USR zich aansloot bij de motie van de sociaaldemocratische oppositiepartij PSD en de extreemrechtse AUR. De partijen die de motie hebben goedgekeurd, zijn normaal geen partners van elkaar.

De 49-jarige Citu, die na de verkiezingen van december premier werd, was de afgelopen maanden het zwarte schaap van zowel rechts als links geworden. ‘Wat wint u erbij om het land in chaos te storten?’, zei de premier nog aan het begin van de parlementaire zitting aan de partijen die de motie hadden ingediend. ‘Kafka zou trots zijn’, voegde hij daar nog aan toe.

Hoe het nu verder moet, is nog niet duidelijk. Verkiezingen zijn één mogelijkheid, maar Citu sluit niet uit dat hij verder gaat met een minderheidsregering en per dossier steun zoekt in het parlement. ‘Maar we geven niet op’, hield hij zijn aanhangers voor.

De politieke onzekerheid komt er op een slecht moment. De coronabesmettingen in het land stijgen in sneltempo, waardoor het land in een vierde golf zit. Daarbij komt het land het moeilijker krijgt om geld te lenen op de internationale markten.